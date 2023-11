Verharmlost Promi-Büßen-Steff Seitensprünge? Fans entsetzt!

Ob Steff Jerkel (54) sich mit dieser Aussage einen Gefallen tut? Der Goodbye Deutschland-Star stellt sich bei Das große Promi-Büßen zusammen mit elf anderen Promis seinen Eskapaden. Doch bereits bevor er überhaupt zu Olivia Jones (53) in die Runde der Schande kommt, machte er mit seinen fragwürdigen Aussagen auf sich aufmerksam und eckte mit so manchen seiner Mitstreiter an. Auch in der aktuellen Folge sorgt Steff erneut für Kopfschütteln...

Zwischen Patrick Romer (27) und Steff bricht eine Diskussion los, wann für sie Fremdgehen losgeht. Als das Thema Nachtklub aufkommt, markiert Steff seinen fragwürdigen Standpunkt: "Puff ist kein Betrügen für mich." Er sehe es nicht als Seitensprung und würde es seiner Partnerin auch verschweigen. "Da ist ja keine Liebe. Da sind ja keine Gefühle für die Frau", fügt der 54-Jährige noch hinzu. Doch damit nicht genug, Steff wird sogar noch deutlicher: "Wenn man untervögelt ist, ist man ja auch superschlecht drauf. Das sage ich mir dann, es lieber heimlich zu machen."

Seinem Kontrahenten Leon Machère (31) gefallen Steffs Aussagen überhaupt nicht: "Das feiere ich so gar nicht. Das wäre ein hinterhältiger Move." Auch die Zuschauer sind entsetzt. "Sag mir, dass du ein Arschloch bist, ohne zu sagen, dass du ein Arschloch bist", schießt ein User auf X. Oder: "Peggy kann froh sein, den prolligen Steff los zu sein", merkt ein weiterer an.

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Stephan Jerkel im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus der Stars" 2021

