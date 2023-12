Hat Steff Jerkel "Das große Promi-Büßen" verdient gewonnen?

Was sagen die Fans? Die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen ist inzwischen zu Ende. Im großen Finale kämpften letztlich Leon Machère (31), Christin Okpara (27) und Stephan Jerkel (54) um das Preisgeld in einem packenden Fight. Zum Schluss konnte aber nur einer gewinnen und so tütete der Goodbye Deutschland-Star den Sieg ein. Doch ist Steff denn auch der verdiente Gewinner? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. Dezember, 18:15 Uhr] wird deutlich, dass sich viele Zuschauer eher einen anderen Sieger gewünscht hätten. Von insgesamt 1.062 Teilnehmern finden 734 (69,1 Prozent) dass Steff "Das große Promi-Büßen" nicht unbedingt verdient als erster beendete. Die Zuschauer hätten es offenbar lieber gesehen, wenn Christin oder Leon gewonnen hätten.

Eric Sindermann (35) hatte letztlich nicht die Möglichkeit, um den Sieg zu kämpfen. Knapp vor der Endrunde wurde von seinem Mitstreiter Leon rausgewählt und vergoss deswegen bittere Tränen. Die Fans krönten ihn deswegen zum "Heulkönig".

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Stephan Jerkel beim Promiboxen, September 2020

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Eric Sindermann bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de