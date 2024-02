Steff Jerkel und Ex Peggy denken über Liebes-Comeback nach!

Geben sie sich etwa eine zweite Chance? Stephan Jerkel (54) und Peggy Jerofke gingen einst gemeinsam durchs Leben. Jedoch sollte ihre Liebe nicht für die Ewigkeit sein. Im November 2022 machte das Goodbye Deutschland-Paar öffentlich, sich getrennt zu haben. Doch statt bösem Blut herrscht zwischen den beidem weiterhin Harmonie. Ihrer Tochter zuliebe verbringen die Kult-Auswanderer sogar noch Zeit zusammen. Nun kommt es noch dicker: Ein gemeinsames TV-Projekt macht jetzt sogar Hoffnung auf ein Liebes-Comeback!

Schon bald geht mit "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" eine neue Kreuzfahrt-Doku an den Start. In dieser begeben sich sechs Paare auf ein maritimes Abenteuer. Auch mit dabei sind die TV-Auswanderer. Wie VOX berichtet, wollen sich Peggy und Steff dann die nötige "Zeit nehmen – Zeit, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für ihre Liebe gibt." Klingt zwar vielversprechend, jedoch bleibt abzuwarten, ob das einstige Traumpaar auf hoher See wirklich wieder zueinanderfinden wird.

Erst im Mai vergangenen Jahres ließ Steff jegliche Hoffnung auf eine Reunion zerplatzen. Bei "Kampf der Realitystar - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" sprach der 54-Jährige damals über die zerbrochene Beziehung mit Peggy und betonte dabei unter anderem auch: "Ich glaube, da ist schon was Neues im Busch. [...] Ich bin nicht der Neue."

Anzeige

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de