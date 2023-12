Im Finale: Sie ist die unbeliebteste Promi-Büßen-Kandidatin!

Das große Promi-Büßen findet ein Ende! Heute Abend ist es so weit: Das Finale der beliebten Trash-Show flimmert über die Bildschirme. Ein letztes Mal müssen die Stars rund um Danni Büchner (45), Stephan Jerkel (54) und Co. Reue zeigen und zu ihrem Fehlverhalten stehen – am Ende kann nur einer die Siegprämie einheimsen. Und die Promiflash-Leser sind sich schon einig: Dieser Kandidatin gönnen sie den Gewinn am wenigsten!

In einer Umfrage zeichnet sich die Meinung der Promiflash-Fans klar ab: Knapp 43,9 Prozent (358 Votes von insgesamt 815) der Teilnehmer haben es auf Yvonne Woelke (42) abgesehen und wollen sie nicht siegen sehen. Mit weitem Abstand dahinter hält sich Eric Sindermann (35) auf dem zweiten Platz, den dritten Platz belegt Christin Okpara (27). Beliebter ist hingegen Leon Machère (31): Der YouTuber nervt nur 2,3 Prozent aller Teilnehmer.

Einige Kandidaten packten bereits vor dem Finale ihre Koffer: Patrick Romer (28) und Emmy Russ (24) mussten die Show verlassen – ebenso wie Mike Cees. Gloria Glumac und Lisha entschieden sich hingegen freiwillig dazu.

