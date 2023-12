"Heulkönig": Promi-Büßen-Fans lachen über Eric Sindermann!

Auf sein Tränenmeer folgt ordentlich Spott und Häme! Neben einigen anderen deutschen TV-Sternchen stellte sich auch Eric Sindermann (35) in diesem Jahr bei Das große Promi-Büßen seinen Fehltritten. In der Runde der Schande öffnete er sich beispielsweise Olivia Jones (54). Der selbst ernannte Modekönig scheiterte aber letztlich und konnte die Reality-Challenge nicht gewinnen. Dass es am Ende aber nicht zu mehr reichte, brachte Eric zum Weinen. Die Zuschauer amüsierten sich über diesen Anblick köstlich!

Auf X konnten sich einige Fans ein paar Spitzen in Richtung des einstigen Handballers nicht verkneifen. "Eric gerade, wenn er hört, dass er seiner Insta-Bio kein 'Gewinner von Promi-Büßen 2023' hinzufügen kann", witzelt ein User zu dem Clip eines Kleinkindes, das sich schreiend auf dem Boden wälzt. "Ach sieh mal einer an, der Heulkönig ist wieder zurück", scherzt ein anderer über Erics Tränen.

Dass es der 35-Jährige nicht die Chance bekam, im großen Promi-Büßen-Finale zu siegen, ärgerte ihn ziemlich. Nachdem Leon Machère (31) den B:REAL-Star rauswählte, brauchte er erst mal einen Moment, um runterzukommen. Dabei ließ er im Schlafsaal seinen Gefühlen freien Lauf und weinte bittere Tränen.

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, RTL2 Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

