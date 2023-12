Dieser Kandidat gewinnt bei "Das große Promi-Büßen" 2023!

Dieser Teilnehmer konnte sich im großen Finale durchsetzen! In der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen geht es heute um die Wurst. In der Realityshow stellen sich Prominente ihren Fehlern. Aber nicht nur emotional wird den Kandidaten dort einiges abverlangt. Auch in Challenges müssen sich die in Ungnade gefallenen Stars beweisen. Dieser Promi kann die Sendung schließlich für sich gewinnen!

In der finalen Runde stehen sich Leon Machère (31), Christin Okpara (27) und Stephan Jerkel (54) gegenüber. In einem letzten Spiel müssen sie nur mithilfe eines Seils eine Skischanze erklimmen. Derjenige, der zuerst an der Glocke ankommt und diese erklingen lässt, gewinnt. Im Vorfeld müssen die drei aber zunächst nach Nadeln im Heuhaufen suchen, um sich Zeit zu erspielen. Als Sieger von "Das große Promi-Büßen" 2023 geht schließlich Stephan hervor und gewinnt das begehrte Preisgeld von 43.000 Euro.

Besonders beliebt hat sich der TV-Auswanderer bei den Fans aber nicht immer gemacht. Vor allem mit seinen Aussagen bezüglich Fremdgehen ist Steff ganz schön angeeckt. "Puff ist kein Betrügen für mich", erklärte er, denn es seien ja keine Gefühle im Spiel. 97,7 Prozent der Promiflash-Leser [Stand: 17. November, 08:10 Uhr] finden, dass diese Äußerung gar nicht in Ordnung ist.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Leon Machère, Kandidat bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Stephan Jerkel im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de