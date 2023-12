Jürgen oder Eric? Er verlässt das Promi-Büßen-Camp im Finale

Wer muss kurz vor dem Showdown seinen Koffer packen? Heute Abend findet das Finale von Das große Promi-Büßen statt. Sieben Stars haben in den vergangenen Wochen im Camp der Büßer durchgehalten und wollen sich den Sieg holen. Doch für einen von ihnen war ganz knapp vor Schluss alles aus und vorbei – trifft es Jürgen Trovato (61) oder Eric Sindermann (35)?

Die letzte Folge startet mit einem Knall: Noch einmal müssen die Büßer einen aus ihren Reihen eliminieren. Die meisten Stimmen bekommen Eric und Jürgen. Also kommt es zu einer Stichwahl – und bei der ist Daniela Büchner (45) das Zünglein an der Waage: Sie gibt ihre Stimme an den TV-Detektiv und rettet damit ihren Kumpel Eric! "Alles andere wäre eine Frechheit gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin unbesiegbar!", freut er sich.

Der "Die Trovatos"-Star muss daraufhin das Camp räumen. Wäre es nach den Zuschauern gegangen, hätte eine andere Kandidatin ihren Platz räumen sollen – und zwar Yvonne Woelke (42)! In einer Promiflash-Umfrage wurde die Blondine von den Fans als nervigste Teilnehmerin abgestempelt.

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

SAT.1 Jürgen Trovato

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

