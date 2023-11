"Asoziale F*tze": Steff Jerkel rastet beim Promi-Büßen aus!

In weniger als 24 Stunden eskaliert die Situation bei Das große Promi-Büßen! Am Donnerstag feierte die zweite Staffel der Realityshow Premiere. In diesem Jahr stellen sich unter anderem Patrick Romer (27), Yvonne Woelke (41) und Daniela Büchner (45) der Konfrontation und wollen für ihre Fehltritte büßen. Und dabei kommt es schon am ersten Tag zum Showdown – denn ein Streit artet aus und üble Beleidigungen fallen!

Alles beginnt am Abend, als die Kandidaten das Feuer in der Schlafhalle entzünden. Christin Okpara (27) und Lisha bekommen sich deshalb in die Haare. "Ich habe gar keinen Bock hier auszurasten, weil so eine kleine Göre Ansagen machen will", schimpft die YouTuberin. Wenig später wird die Diskussion laut – und Stephan Jerkel (54) mischt sich ein. "Schrei doch nicht so rum!", richtet er sich an Lisha. Als diese ihn bittet, doch seine "Fresse zu halten", rastet der Goodbye Deutschland-Star komplett aus. "Halt du deine dumme Fresse. Was bildest du dir ein? Wer bist du, du asoziale F*tze!", brüllt er mit rotem Kopf.

Die anderen Kandidaten können den Ausraster kaum fassen – und auch das Publikum ist geschockt. Im Netz wird Steff hart kritisiert. "Respekt und Niveau sucht man da wohl vergebens", kommentiert ein User auf X die Beleidigungen. Auf welcher Seite steht ihr in dem Streit? Stimmt unten ab.

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Stephan Jerkel im "Sommerhaus der Stars" 2021

