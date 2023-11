Mimi Fiedler ist wieder Single: Die Fans sind sprachlos!

Die Fans stehen Mimi Fiedler (48) zur Seite. Am Sonntagmorgen machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie sich nach vier Jahren Ehe von ihrem Mann Otto Steiner (60) getrennt hat. Sie sei bereits am 11. November aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Dass die Beziehung auf einen Eisberg zusteuere, habe Mimi schon länger gewusst. Die Fans haben mit dem Liebes-Aus allerdings überhaupt nicht gerechnet.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand 19. November, 16:25 Uhr] gaben 78,9 Prozent der Teilnehmer an, dass sie von der Trennung total überrascht seien. Nur 21,1 Prozent waren der Meinung, dass man das habe kommen sehen. Ein ähnliches Bild spiegelt sich in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Ich bin total sprachlos. Das tut mir unfassbar leid für sie", bedauert eine Userin. Eine andere schreibt: "Schade, ich hätte ihr von Herzen mal aufrichtige Liebe gegönnt."

Für Mimi war es die zweite Ehe. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2019 hatte sie noch gegenüber Bild geschwärmt: "Ich habe nach einem Prinzen gesucht und meinen König gefunden." Vor der Trauung waren die Tatort-Darstellerin und der Produzent bereits anderthalb Jahre ein Paar.

