Nach Ehe-Aus: Ist Mimi Fiedler etwa wieder in festen Händen?

Es scheint wieder einen Mann in Mimi Fiedlers Leben zu geben! Auf neuesten Instagram-Fotos zeigt sich die Schauspielerin sehr vertraut mit Nathan Spiteri, ihrem neuen Podcast-Partner. Die beiden kuscheln sich aneinander, sie legt ihm ihre Hand auf die Brust, sie strahlen sich überglücklich an – da knistert es offenbar! Aber sind sie wirklich mehr als nur Podcast-Kollegen? Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin bestätigt nichts, kommentiert ihre Schnappschüsse nur vielsagend mit: "Als der Sturm vorüber war, sahen wir, wie Kometen kollidierten - die Kollisionen formten vor unseren Augen eine neue Welt aus Sternenstaub."

Was läuft da also wirklich zwischen den beiden? Gegenüber Bild verrät die Managerin der 49-Jährigen nur so viel zu den innigen Bildern: "Mimi und Nathan hatten gerade vorher ihren gemeinsamen Podcast aufgenommen – und sie verstehen sich sehr gut. Die beiden schauen jetzt erstmal, wie es sich weiterentwickelt." Bei der gemeinsamen Arbeit an ihrem Podcast "Shame On You" hat sich anscheinend also wirklich etwas zwischen ihnen angebahnt! Bleibt abzuwarten, ob es bald also richtigen Pärchencontent von Mimi und Nathan gibt.

Die beiden verbindet nicht nur ihr Podcast, sondern auch ähnliche Erfahrungen, die sie in ihrer Vergangenheit machen mussten. Sowohl Mimi als auch Nathan haben in jungen Jahren Missbrauch erfahren und hatten mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Zuvor war Mimi rund sechs Jahre mit ihrem zweiten Mann Otto Steiner zusammen, drei davon verheiratet. Ende 2023 trennte sie sich von dem TV-Produzenten – eine schwere Zeit für die Mutter einer Tochter, wie sie im Netz offen berichtete.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Klaus Werner / Future Image Mimi Fiedler bei der Premiere von "Nicht mit uns! Der Silikonskandal"

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige