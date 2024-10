Nach Promi BB: Möchte Mimi Fiedler wieder ins Reality-TV?

Für Mimi Fiedler (49) war Promi Big Brother das erste Reality-TV-Format. Im Promiflash-Interview zieht sie nun ein ehrliches Feedback und gibt zu, dass sie sich selbst dabei am meisten auf die Nerven gegangen sei. "Ich habe eine Liste gemacht, von Dingen, die ich auf gar keinen Fall ansprechen und sagen will. Ich war nicht mal 20 Minuten im Container und habe schon die Hälfte der Liste gecrasht", erklärt die Schauspielerin. Dennoch versucht sie, nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen: "Auf der anderen Seite, habe ich mir dann gedacht, das bin halt einfach ich, was soll ich machen?" Trotz all der Strapazen blickt Mimi positiv auf ihre Zeit im Container zurück: "Alles in allem war es die tollste Erfahrung, die ich jemals fürs Fernsehen gemacht habe. Und die ich immer wieder machen würde – was allerdings noch toller ist: mein Kontostand."

In der dreizehnten Folge musste Mimi gemeinsam mit der Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) aus dem Container ausziehen. Nach ihrem Exit verriet sie im Promiflash-Interview, wie sie sich damit fühlt: "Mir geht es sehr gut, ich bin so dankbar und so glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass ich es bis hierhin geschafft habe", betonte die 49-Jährige.

Den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro konnte sich die Reality-TV-Bekanntheit Leyla Lahouar (28) sichern: Im Finale setzte sie sich deutlich gegen ihren Konkurrenten, den Schauspieler Jochen Horst (63), durch. Vor wenigen Tagen verkündete die TV-Show auf ihrer Instagram-Seite die Stimmenverteilung: Für Jochen riefen 26,46 Prozent aller Zuschauer an, womit Leyla mit 73,54 Prozent der Anrufe eine deutlich größere Fangemeinde aufweisen konnte.

Joyn / Bene Müller Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

