Mimi Fiedler und Otto Steiners Scheidung ist offiziell durch

Nach rund anderthalb Jahren ist es jetzt offiziell: Mimi Fiedler (49) und Otto Steiner (61) sind geschieden. Die Schauspielerin und der TV-Produzent, die im Juni 2019 kirchlich geheiratet hatten, setzten am Donnerstagmorgen vor dem Amtsgericht München den Schlussstrich unter ihre Ehe. Wie beide gegenüber Bild äußern, sei die Scheidung friedlich verlaufen – fast schon herzlich. "Übrig geblieben sind viele schöne Erinnerungen und genauso viel Dazugelerntes", erklärt Mimi. Auch Otto betont: "Wir sind in Frieden auseinandergegangen und ich wünsche Mimi alles Gute."

Ihre Liebesgeschichte begann 2017 beim Comedypreis in Köln, kurz nachdem Mimi eine andere Beziehung beendet hatte. Was zunächst wie ein modernes Märchen wirkte, gipfelte in einer romantischen Traumhochzeit mit kirchlicher Zeremonie im Kloster Seeon am Chiemsee im Juni 2019. Vier Jahre und viele gemeinsame Erinnerungen später kam es zur Trennung im Jahr 2023. Besonders die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin hatte nach dem Liebes-Aus zu kämpfen. "Ich habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr ich um diese Ehe getrauert habe, obwohl ich es war, die sie beendet hat. Umso dankbarer bin ich, wie leicht sich mein Herz heute anfühlt", erklärt Mimi ganz offen.

Otto blickt mittlerweile nach vorn und zeigte sich glücklich an der Seite seiner neuen Partnerin Natalia Avelon (44), die als Schauspielerin bekannt ist. Seine Ex-Frau freut sich für die beiden. "Natalia und Otto wünsche ich für die Zukunft nur das Beste. Von Herzen! Er hat eine wunderschöne, kluge und warmherzige Frau an seiner Seite, die beiden passen gut zueinander", betont sie. Mimi hingegen hat offiziell keinen neuen Partner, wie sie gegenüber dem Blatt noch einmal hervorhebt: "Meine neue Beziehung ist so schön wie keine zuvor: die mit mir selbst." Kürzlich wurde aber gemunkelt, dass sie mit ihrem Podcast-Kollegen Nathan Spiteri anbandelt – die zwei hatten sich ganz vertraut im Netz gezeigt.

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im September 2024

