Wie steht es um Daniel und Mimis Promi-BB-Freundschaft?

Während ihrer Zeit bei Promi Big Brother kriselte es mächtig zwischen Daniel Lopes (47) und Mimi Fiedler (49) – dabei hatte sich unter den wachsamen Augen des großen Bruders zunächst eine Freundschaft entwickelt. Promiflash hat daher bei der Schauspielerin nachgefragt: Wie steht es heute um Mimi und Daniel? "Ich habe Daniel auch als warmherzigen Menschen empfunden – aber wir haben einander einfach in so vielen Punkten getriggert. [...] Mit Daniel werde ich hoffentlich verbunden bleiben und wünsche ihm, dass er eine geile Platte aufnimmt und die Leute seine Musik kaufen, damit er seine Existenzängste auf Eis legen und entspannt seine Familie ernähren kann", zeigt sich Mimi versöhnlich.

Und auch Daniel machte im Promiflash-Interview deutlich, dass eine derartige Auseinandersetzung nicht hätte sein müssen. "Wir hätten uns nicht so streiten müssen, aber ich habe mich in dem Moment auch verletzt gefühlt. Ich fand es nicht fair", betonte der ehemalige DSDS-Teilnehmer im Gespräch und fand daraufhin liebevolle Worte für die 49-Jährige: "Aber ich habe nichts gegen Mimi, sie macht es sehr gut und ist eine powervolle Frau."

Grund für den Streit im berühmt-berüchtigten TV-Container war Mimis Nominierungsschutz – sie schützte nämlich statt Jochen (63) den 47-Jährigen. Später warf die Tatort-Schauspielerin ihrem Promi-BB-Kumpel jedoch Manipulation vor. "Du hast gesagt, ich habe dich manipuliert. Das ist wirklich schade. Ich dachte, wir beide bauen uns hier was auf, sind ein Team. Du sagst, wir sind Freunde und in der nächsten Sekunde sagst du so was zu mir. Jetzt machst du dein Spiel und ich mache meins. Wir sind nicht mehr in einem Team", stellte Daniel daraufhin Mimi zur Rede.

Sat.1 / "Promi Big Brother" Mimi Fiedler und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

Joyn Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

