Mimi Fiedler bestätigt die Trennung von ihrem Ehemann Otto

Mimi Fiedler (48) redet Klartext! Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass es in der Ehe der Schauspielerin und des Produzenten Otto Steiner (60) kriselt. Sie hatte auf Social Media vermehrt kryptische Worte gepostet und ihren Ring nicht mehr getragen. Angeblich ist sie sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Sie selbst hatte sich dazu bisher noch nicht geäußert. Nun bringt Mimi aber Licht ins Dunkel: Sie ist tatsächlich getrennt.

"Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind, aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden", heißt es in einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlicht hat. Dass ihre Beziehung auf einen Eisberg zusteuere, habe die Tatort-Darstellerin bereits kommen sehen: "Als klar war, dass die Richtung nicht mehr veränderbar ist, habe ich mich für das Rettungsboot entschieden." Sie sei unendlich traurig gewesen. Doch am Ende habe sie festgestellt, dass sie alles noch mal genauso machen würde.

Mittlerweile habe Mimi die Situation akzeptiert: "Ich habe in unserer Ehe unzählige Wunder erlebt, große und kleine, in vielerlei Hinsicht." Deswegen wolle sie sich auf das Gute konzentrieren, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann erlebt hat. "Außerdem habe ich einfach kein Talent für Bitterkeit, noch weniger für Groll, deswegen laufe ich viel lieber mit hoffnungsvollen und neugierigen Augen in meine Zukunft", betont die Mutter einer Tochter.

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler und Otto Steiner

ActionPress Mimi Fiedler, Schauspielerin

