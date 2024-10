So geht es Mimi Fiedler nach ihrem "Promi Big Brother"-Exit

Für Mimi Fiedler (49) ist der Traum vom Promi Big Brother-Sieg geplatzt – die Schauspielerin musste den berühmt-berüchtigten TV-Container am Samstag verlassen. Im Promiflash-Interview erklärt sie jetzt, wie sie sich nach ihrem Rauswurf fühlt. "Mir geht es sehr gut, ich bin so dankbar und so glücklich, dass ich diese Erfahrung machen durfte und dass ich es bis hierhin geschafft habe", betont die "Nachtschwestern"-Darstellerin. Für sie sei es am wichtigsten gewesen, das TV-Abenteuer durchzuziehen – und das habe sie geschafft.

Mimi wurde von ihren Container-Mitbewohnern Matthias Höhn (28) und Leyla Lahouar (28) für den Exit nominiert. Diese Entscheidung könne sie aus einem Grund sogar gut nachvollziehen. "Aber strategisch gesehen war es das Beste, was sie tun konnten, mich zu nominieren. Meine Community war stark", hebt die 49-Jährige hervor.

Heute Abend kämpfen die sechs verbliebenen Bewohner Matthias, Leyla, Mike Heiter (32), Max Kruse (36), Jochen Horst (63) und Alida Kurras (47) um den Einzug ins große Finale. Wer hat in Mimis Augen die besten Chancen auf den Sieg? "Wenn es um die gesamte Performance geht, dann kann es nur Max Kruse werden. Außerdem hat Dilara, seine Ehefrau, uns ein richtig fettes Abendessen beschert. Ich finde, das zählt dann doppelt, gell", vermutet sie.

Joyn Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

