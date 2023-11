Nach Sex-Gerüchten: Cardi B steht auf Seite von Will Smith

Sie steht auf seiner Seite. Cardi B kennt sich in Sachen öffentlicher Rufschädigung aus. 2018 hatte die Youtuberin Tasha K. Videos auf ihrem Kanal hochgeladen, die dem Ansehen der Rapperin Schaden zufügen sollten. Einen von ihr angestrengten Gerichtsprozess gewann die "WAP"-Interpretin. Aktuell befindet sich Will Smith (55) in einer ähnlichen Situation wie sie damals. Über den Schauspieler kursieren wilde Sex-Gerüchte im Zusammenhang mit einem ehemaligen Der Prinz von Bel-Air-Kollegen. Cardi stellt sich unterstützend auf Wills Seite!

Dass dem Hollywood-Star eine Affäre mit Duane Martin (58) nachgesagt wird, finde die 31-Jährige nicht ok. "Ich mag nicht, was die Leute mit Will Smith machen. Ich habe das Gefühl, dass [er] sehr unproblematisch ist und dass er ein gutes Herz hat und das ist die Sache", erklärt die gebürtige New Yorkerin in einem Instagram-Live-Video. Sie wisse, wie es ist, im Netz wegen erfundener Dinge beschimpft zu werden und das mache einen verrückt. Sie fügt hinzu: "Und das macht ihr mit Will Smith. [...] Ich hab es so satt, dass die Leute auf diesem Mann herumhacken. Ernsthaft!"

Auch seine Noch-Ehefrau Jada Pinkett-Smith (52) stellt sich auf die Seite des "Focus"-Darstellers. Ihre Einstellung zu den Behauptungen ist eindeutig: "Wir klagen!", äußerte sich die Schauspielerin knapp, aber konkret im Interview mit TMZ. Ob ernsthaft gerichtliche Schritte eingeleitet werden, ist bisher unklar.

Anzeige

Getty Images Will Smith und Duane Martin bei einer Party in Hollywood 2003

Anzeige

ActionPress Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de