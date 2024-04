"Bad Boys": So cool gratuliert Will Smith Kumpel Martin!

Martin Lawrence (59) feiert seinen 59. Geburtstag! Da ließ es sich Will Smith (55) nicht nehmen, seinem ehemaligen Co-Star ordentlich zu gratulieren. Auf Instagram nimmt der Schauspieler seine Follower mit auf eine Reise in die Vergangenheit, indem er Retro-Aufnahmen von sich und Martin teilt. Außerdem postet Will einen alten MTV-Clip, in dem er und Martin für den allerersten "Bad Boys"-Film werben. Dazu schreibt er: "Alles Gute für meinen Kumpel Martin Lawrence! Ich und Marty Mar werden gleich in ein Flugzeug steigen und euch alle für 'Bad Boys' überrumpeln, seid bereit!"

Die beiden Schauspieler sind schon lange befreundet, denn den ersten Teil von "Bad Boys" drehten Will und Martin 1994. In dem Actionstreifen geht es um Marcus und Mike, zwei beste Freunde, die bei der Drogenfahndung in Miami arbeiten – und dabei so einiges erleben. Mittlerweile existieren drei Teile der Filmreihe und schon im Juni dieses Jahres startet der vierte in den Kinos. Nach seinem Oscars-Skandal war sich die Öffentlichkeit zunächst nicht sicher, ob Will ein weiteres Mal in die Rolle des Drogenfahnders schlüpfen darf. Doch in einem Interview mit Ebony bestätigte Martin damals: "Wir haben noch mindestens einen Film."

Und noch jemand durfte sich vor kurzem über eine Gratulation von Will freuen. Anlässlich Jackie Chans (70) 70. Geburtstag teilte der "Men in Black"-Star eine Bilderreihe mit niedlichen Fotos von Jackie und seinem Sohn Jaden Smith (25). In seinem Beitrag widmete er dem "Rush Hour"-Darsteller ein paar warme Worte: "Abgesehen davon, dass du einige meiner Lieblingsfilme aller Zeiten gedreht und einige der verrücktesten Momente geschaffen hast, die je in Filmen festgehalten wurden, danke ich dir vor allem dafür, dass du mir geholfen hast, Jaden großzuziehen."

Getty Images Martin Lawrence und Will Smith bei der Premiere von "Bad Boys For Life" 2020

ActionPress / Everett Collection Martin Lawrence und Will Smith in "Bad Boys"

