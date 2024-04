Süßer Rückblick: Will Smith gratuliert Jackie Chan zum 70.!

Jackie Chan (70) feierte am 7. April seinen 70. Geburtstag! Dieses feierliche Ereignis nutzte Will Smith (55), um seinem geschätzten Kollegen gebührend zu gratulieren. Der "Men in Black"-Star veröffentlichte auf Instagram eine Bilderreihe mit niedlichen Fotos des Schauspielers und seinem Sohn Jaden Smith (25). Letzterer spielte neben der Leinwandlegende die Hauptrolle in der Neuverfilmung von "Karate Kid" von 2010. Vor allem dankte Will dem 70-Jährigen aber für eine ganz bestimmte Sache: "Abgesehen davon, dass du einige meiner Lieblingsfilme aller Zeiten gedreht und einige der verrücktesten Momente geschaffen hast, die je in Filmen festgehalten wurden, danke ich dir vor allem dafür, dass du mir geholfen hast, Jaden großzuziehen", schrieb der dreifache Familienvater.

Zwei der Produzenten des erfolgreichen Kinofilms waren nämlich keine Geringeren als Jada Pinkett Smith (52) und ihr Ehemann. An den damaligen Anruf von Will, will sich Jackie wohl bis heute erinnern, wie er im Gespräch mit George Lopez bei "Lopez Tonight" erzählte. Nach dem präsentierten Pitch der Blockbuster-Idee witzelte der "Rush Hour"-Schauspieler herum, dass er dachte, er solle Karate-Kid spielen. "Nein, du bist der Lehrer. Mein Sohn wird das Karate-Kid sein", soll Will daraufhin erwidert haben. "Ich vergesse schon, wie alt ich bin. Ich denke immer noch, ich bin das Kind", amüsierte sich Jackie.

Im Alter von nur sieben Jahren besuchte der Actionheld ein Schauspieler-Internat und legte so den Grundstein seiner Karriere. Seinen Durchbruch in Hollywood erzielte er 1998 mit dem Actionfilm "Rush Hour". Es folgten weitere Produktionen wie "In 80 Tagen um die Welt" und "Kung Fu Panda". Zuletzt feierte er 2023 sein Schauspieler-Dasein mit dem erfolgreichen Netflix-Film "Hidden Strike" und landete damit in der Top-Ten-Liste des Streamingdienstes.

Anzeige Anzeige

Instagram / willsmith Will Smith, sein Sohn Jaden Smith und Jackie Chan am Set von "Karate Kid" 2010

Anzeige Anzeige

Instagram / willsmith Jackie Chan umarmt Jaden Smith am Set von "Karate Kid" 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Wills Worte an Jackie? Supersüß. Scheint eine wirklich prägende Zeit gewesen zu sein. Na ja, ein bisschen übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de