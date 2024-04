Unangenehm: So blamierte sich Cardi B vor zwei Superstars!

Peinlicher Moment für Rapperin Cardi B (31)! Bei den Hollywood Unlocked Impact Awards unterlief der "WAP"-Interpretin ein unangenehmer Fauxpas – und das direkt vor zwei Megastars. Wie sie ihren Fans auf Instagram erzählt, führte sie mit Sängerin Rihanna (36) und It-Girl Paris Hilton (43) ausgelassene Gespräche. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, ja!' Ich bin Paris Hilton fast ins Gesicht gesprungen, weil wir direkt nebeneinandersaßen", witzelte die Musikerin. Wenn Cardi nervös ist, lächele sie in einer Tour. Dann der Schock: Zu Hause bemerkte sie, dass sich auf die Vorderseite ihrer Zähne Essensreste verirrt hatten!

Als sie die Peinlichkeit entdeckte, schoss ihr sofort in den Kopf: "Oh, mein Gott, ich hoffe, dass Paris das nicht bemerkt hat." Sie erzählt ihrer Community, dass sie sich buchstäblich in ihrem Bett vergraben habe, weil ihr die Situation so peinlich gewesen sei. Dass Cardi der Fauxpas nicht schon früher beim Blick in den Spiegel aufgefallen ist, könnte an einem ganz bestimmten Grund liegen: Während der Gala war sie ein wenig benebelt und betrunken, verrät sie. Das Gedankenkarussell der eventuellen Blamage raubten der "Drip"-Interpretin in der Nacht jeglichen Schlaf. Denn die zweifache Mutter leidet an Angstzuständen!

Darüber sprach sie in den vergangenen Jahren ganz offen. Sie zerbreche sich über jegliche Szenarien den Kopf und behindere damit auch ihre Musikkarriere, berichtet sie im 360 With Speedy-Interview: "Letztes Jahr habe ich kaum Musik veröffentlicht. Ich hatte einfach Angst davor." Der Druck führte dazu, dass sich Cardi aus der Öffentlichkeit zurückzog. Sie ging nicht mehr auf Instagram live, veröffentlichte keine Bilder und hatte selbst Angst, einen Klub zu verlassen. Sie fürchte sich vor allem vor den Meinungen der anderen Leute. "Ich will nicht einmal mehr darüber reden, weil ich einfach so viel Angst davor habe, jeden einzelnen beschissenen Tag in den Dreck gezogen zu werden, als wäre ich müde", gab die Rapperin frustriert zu.

Cardi B im Januar 2023

Rapperin Cardi B

