Rapperin erschießt Manager und wird anschließend angefahren!

Dramatische Szenen in Florida! Eigentlich war die Rapperin Key Vhani dabei, sich im Netz einen Namen zu machen. Auf ihren Social-Media-Kanälen konnte sich Kevhani Camilla Hicks, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, bereits eine Fangemeinschaft aufbauen. Doch nun überschatten schreckliche Schlagzeilen ihrer Karriere. Key Vhani wurde wegen Mordes angeklagt, nachdem sie ihren Manager mitten auf der Straße erschossen hatte – und danach selbst angefahren wurde!

Wie mehrere Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, geriet die 27-Jährige mit ihrem Manager und einem weiteren Mann in einen handfesten Streit. Die Rangelei eskalierte schließlich so sehr, dass Key eine Pistole aus ihrer Tasche zog und auf ihren Manager schoss. Der andere Mann flüchtete sich daraufhin in ein Auto und rammt die Rapperin mit dem Fahrzeug, bevor er davonraste. Die beiden Verletzten wurden von der Polizei gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte Manager starb kurze Zeit später jedoch an seinen Schusswunden.

Key wurde wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Laut der Rapperin habe es sich bei ihrer Tat um Notwehr gehandelt. Medienberichten zufolge soll sie voraussichtlich gegen Kaution wieder freikommen.

ibeenkey.vhani Key Vhani, Rapperin

