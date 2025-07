20-Millionen-Euro-Deal: Barbara Beckers Villa ist verkauft

Barbara Becker (58), die bekannte Designerin und Unternehmerin, hat ihre beeindruckende Traumvilla in Miami verkauft. Für die luxuriöse Immobilie am Meer, die lange ihr Zuhause und Rückzugsort war, erhielt sie ein Angebot von knapp 20 Millionen Euro. Diese Summe markiert den Abschluss eines bedeutenden Kapitels in Barbaras Leben, das sie für einen Neuanfang hinter sich lässt. "Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt – und jetzt habe ich ein Angebot angenommen", bestätigte sie dem Magazin Bunte.

Mit dem Verkauf der Villa hat sich Barbara entschlossen, die USA hinter sich zu lassen und dauerhaft nach Europa zurückzukehren. Ihr neuer Lebensmittelpunkt ist Mailand, Italien, wo sie bereits mit ihrem Lebensgefährten Marcello Montini (57) lebt. Für die 58-Jährige markiert dieser Schritt mehr als nur einen Umzug – es ist ein bewusster Neuanfang, der sowohl ihr Privatleben als auch ihre unternehmerische Perspektive beeinflusst. Ob Barbara nun neue berufliche Projekte in Europa plant oder sich zunächst auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner fokussiert, bleibt allerdings offen.

Barbara verbrachte über zwei Jahrzehnte in Miami, wo sie unter anderem ihre beiden Söhne Noah (31) und Elias (25) großzog. Mit Marcello baute sie sich ein neues Leben auf. Die Geschäftsfrau wurde der breiten Öffentlichkeit vor allem als Ehefrau von Boris Becker (57), der zum fünften Mal Vater wird, bekannt. Mit ihrem Ex-Mann, der Tennis-Legende, war sie sieben Jahre verheiratet. Die Trennung gaben sie im Jahr 2000 bekannt. Barbara blickt nun optimistisch in die Zukunft und scheint fest entschlossen, ihr Leben in Italien mit voller Energie zu gestalten.

Getty Images Barbara Becker, September 2024 in Berlin

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker im Februar 2020