"Bauer sucht Frau"-Hans flirtet mit Elke im Eiltempo!

Ist das kitschig oder süß? Bei Bauer sucht Frau hat sich Hans der Aufgabe gestellt, seine große Liebe zu finden. Allzu weit scheint der Landwirt auch nicht mehr entfernt zu sein: Bereits in der ersten Folge der 19. Staffel spricht der 65-Jährige davon, bei Bewerberin Elke Liebe auf den ersten Blick verspürt zu haben. Auch in der aktuellen Folge ist er guter Dinge: Hans flirtet mit seiner Elke, als gäbe es kein Morgen mehr!

In Folge zwei von "Bauer sucht Frau" gibt der Rehinländer zu, dass er es kaum abwarten kann, seine Bewerberin in den Arm zu nehmen und "sie zu spüren". "Wenn wir uns drücken, das fühlt sich schon an, als wären wir eine Einheit", erklärt er. Und das, obwohl Hans und Elke erst ein paar gemeinsame Stunden auf dem Scheunenfest verbracht haben. Doch auch Elke ist sichtlich glücklich und gespannt, was sie in der Hofwoche erwartet. "Das letzte Mal, dass ich so glücklich war, das liegt schon einige Jahre zurück. Da kribbelt es, da knistert es und das finde ich faszinierend", heißt es später von dem zehnjährigen Single-Mann.

Zu Beginn entschied sich Hans dafür, zwei Bewerberinnen zum Scheunenfest einzuladen und diese kennenzulernen. Doch nur die liebe Elke konnte den Herren von sich überzeugen – zum Leid ihrer Konkurrentin Heike. Die Wahl des Landwirtes verkraftete sie nur schwer und mit jeder Menge Tränen.

