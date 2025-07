"Bauer sucht Frau"-Stefanie wurde fälschlich für tot erklärt

Ein skurriler Vorfall sorgte am Wochenende für Wirbel im Netz: Stefanie Hausen, bekannt aus der 19. Staffel der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, wurde fälschlicherweise für tot erklärt. Eine Facebook-Seite verbreitete die Meldung, die 42-Jährige sei plötzlich an Herzversagen gestorben. Der dazugehörige reißerische Post ging mit der Überschrift "Plötzlicher Tod! Stefanie Hausen aus ‚Bauer sucht Frau‘ stirbt mit nur 42 Jahren an Herzversagen!" viral. Stefanie selbst stellte umgehend klar, dass es sich hierbei um eine komplett falsche Nachricht handelt und meldete sich auf Instagram mit einer Mischung aus Humor und Entschlossenheit bei ihren Followern.

Mit den ironischen Worten "Moin, aus dem Jenseits. Hätte ich mir anders vorgestellt, das Wetter ist nicht so geil" machte sie ihrem Ärger Luft und versicherte gleichzeitig: "Es geht mir gut." Doch Stefanie nutzte die Gelegenheit, um auch ernste Worte anzuschlagen: Sie erklärte, dass sie Facebook kaum noch nutzt, weil dort schon während der TV-Ausstrahlung ihrer Staffel massiv Hasskommentare gegen sie verbreitet wurden. Die Plattform sei ihrer Meinung nach längst zu einem Ort der Provokation und Oberflächlichkeit verkommen, weswegen sie Hasskommentare und Fake-News grundsätzlich nicht mehr lese. Den jüngsten Hoax empfindet sie nicht als böswilligen Angriff, sondern als trauriges Signal der Menschen, die solche Lügen verbreiten.

Die alleinerziehende Mutter zeigte sich in ihrer Instagram-Story reflektiert: Für sie sei klar, dass solche Falschmeldungen von Personen kommen, die selbst mit eigenen Problemen kämpfen. Trotzdem betonte sie, dass es eine Grenze gibt: Ihr unerwartet den Tod anzudichten, sei schlichtweg pietätlos und nicht zu tolerieren. Stefanie, die die Zuschauer von "Bauer sucht Frau" einst mit ihrer offenen und humorvollen Art begeisterte, bleibt ihrer Linie treu und begegnet Gerüchten und Negativität mit Gelassenheit und einem Augenzwinkern – ebenso, wie sie seit ihrem Auftritt in der beliebten Fernsehshow auch mit anderen öffentlichen Herausforderungen umgeht.

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

Instagram / steffis_leben_kunterbunt Stefanie Hausen, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / steffis_leben_kunterbunt Stefanie Hausen, Mai 2025

