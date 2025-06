"Bauer sucht Frau"-Roger hat plötzlich nur noch eine Hofdame

Damit hat Bauer sucht Frau International-Roger nicht gerechnet: Statt anfänglich drei Kandidatinnen kann der Winzer nun nur noch eine Auserwählte kennenlernen, denn Ute möchte die Sendung freiwillig verlassen! "Ich hab' eigentlich auch festgestellt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist hier", verkündet Ute in Folge drei im Gespräch mit Roger, der daraufhin zeigt, wie überrascht er ist: "Uff, das habe ich nicht erwartet." Hoffend versucht der 60-Jährige, sie zu überreden, dem Format und ihm noch eine Chance zu geben – vergeblich. Ute packt ihre Koffer und geht. "Das ist großer Mist", erklärt er bedrückt.

Nun ist nur noch Hofdame Sophia übrig. Dass sie bleiben soll, stand für Roger aber schon ziemlich schnell fest. In Folge zwei, als noch drei Frauen zu Gast waren – neben Sophia und Ute auch noch Kandidatin Anke – verkündete er beim Abendessen, dass die 52-Jährige auf jeden Fall bei ihm bleiben darf. Das sorgte für Entsetzen bei ihren Mitstreiterinnen, zumal er sich zwischen ihnen erst am nächsten Tag entscheiden wollte. Letztendlich entschied er sich, Anke heimzuschicken und entschuldigte sich später bei Ute für sein Verhalten und dafür, dass er ihnen mit der Sophia-Wahl so vor den Kopf gestoßen hat. "Das sollte nicht so sein. Ich will jetzt nicht, dass du glaubst, dass du jetzt Zweite bist oder so. Das kam mir so raus", erklärte er Ute. Die 58-Jährige behauptete ihm gegenüber zwar, dass das nicht das Problem sei, doch erklärte sie im Einzelinterview, dass sie unterbewusst dennoch ein ungutes Gefühl bekam, sich wie "das dritte Rad am Wagen" fühlte und deswegen freiwillig geht. Dass Ute nun weg ist, stimmt Sophia ein wenig überfordert, aber nichtsdestotrotz hofft sie auf ein angenehmes Kennenlernen mit dem Spanier.

Neben Roger von Teneriffa sind in Staffel sieben von "Bauer sucht Frau International" noch sechs weitere Bauern und Bäuerinnen auf der Suche nach der großen Liebe. Darunter Carmen aus Indonesien, Björn und Marco aus Namibia, Olaf aus Portugal, Martin aus Italien und Iris aus den USA. Und der 70-jährige Olaf stellte sich als der gefragteste Bauer heraus – der Pferdeliebhaber durfte sich über die meisten Briefe der Staffel von Damen, die ihn kennenlernen wollten, freuen.

