Erste “Bauer sucht Frau”-Wahl: Sie dürfen mit zur Hofwoche

Die ersten Entscheidungen sind gefallen! In der 19. Staffel von Bauer sucht Frau ging es bereits in Folge eins gut her. Insgesamt sind zwölf Bauern, Bäuerinnen und Landwirte in der ersten Folge beim Scheunenfest auf ihre Anwärter getroffen. Die Eindrücke beim Kennenlernen waren vielfältig – doch nicht für jeden hat es gereicht. Bei der ersten "Bauer sucht Frau"-Wahl wurden bereits einige Kandidaten wieder nach Hause geschickt!

In der aktuellen Folge der landschaftlichen Liebesshow wurden bereits erste Entscheidungen getroffen: Der 42-jährige Steffen Rodenhausen möchte den weiteren Weg mit der Bürokauffrau Kathrin beschreiten. Für Anwärterin Stefanie ist die Sendung bereits nach dem Scheunenfest vorbei. Geflügelbäuerin Stefanie Hausen entscheidet sich für Philipp und Timo. Mit Jochen fühle sie sich eher freundschaftlich verbunden. Schafzüchter Hannes wählt die "Bauer sucht Frau"-Lady Jenny.

Doch bei einem Herren scheint das Kennenlernen bereits einen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben: Pferdewirtschaftsmeister Hans hält mit seiner auserwählten Erika bereits in der ersten Folge Händchen. Ihre Konkurrentin Heike wirkt am Boden zerstört und lässt ihren Tränen freien Lauf. Bei Christoph läuft es zu Beginn auch holprig: Lisa, die er weiterhin kennenlernen möchte, braucht vor ihrer Zusage etwas Bedenkzeit. Stephanie schickt er nach Hause – mit ihr tauscht er aber immerhin die Handynummer aus.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Steffen, Kandidat bei "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Landwirt Hans, Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Anwärterinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de