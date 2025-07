TV-Bäuerin Denise Munding hatte einen schweren Autounfall

Denise Munding überrascht ihre Social-Media-Fans mit besorgniserregenden Nachrichten: Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit war mit ihrem Auto samt Pferdeanhänger unterwegs, als sie einen schweren Verkehrsunfall erlitt. Mit an Bord war auch ihre zweijährige Tochter Jersey. Während das Fahrzeug in einem Graben landete und der Pferdeanhänger sogar umkippte, blieben Denise und Jersey wie durch ein Wunder unverletzt. "Ich danke dem lieben Gott für die Schutzengel meiner Tochter und mir von ganzem Herzen!", teilte Denise ihren Followern in einer emotionalen Instagram-Story mit.

Die genaue Ursache für den Unfall ist bisher nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass der Zusammenprall erhebliche Schäden hinterließ – der Pferdeanhänger löste sich komplett von der Anhängerkupplung. Ein Pferd befand sich in dem Moment zum Glück aber nicht in dem Wagen, wie die Bäuerin dankbar erklärte. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern. Denise veröffentlichte Fotos, die das Ausmaß des Geschehens zeigen: Das Fahrzeug hängt schräg im Graben, der Anhänger liegt auf der Seite. Zum Glück kamen weder Mensch noch Tier zu Schaden.

Erst vor etwas mehr als einem Jahr ereignete sich ein ähnliches Ereignis in der Familie. Denise' Verlobter Nils Dwortzak war damals mit Tochter Jersey in einen Unfall verwickelt. Beide mussten daraufhin ins Krankenhaus, konnten dieses jedoch schon bald wieder verlassen. Denise, die ihre Liebe zu Nils nach den Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" fand, ist seither besonders um das Wohl ihrer kleinen Familie besorgt. Sie zeigte sich in der Vergangenheit oft dankbar für das Glück, das ihr trotz solcher Vorfälle zuteilwurde.

Instagram / denise_munding Denise Munding im Mai 2024

Instagram / denise_munding Denise Munding und ihre Tochter, Juni 2024

Instagram / denise_munding Der Wagen von Denise Munding, Juni 2025