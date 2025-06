"Bauer sucht Frau International": Roger verliert alle Frauen

Für Roger, den Weinbauern aus der beliebten RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau International, hätte die Hofwoche eine romantische Erfolgsgeschichte werden können. Mit drei bezaubernden Frauen startete der rüstige Rebenliebhaber in das Abenteuer, doch die Reihen lichteten sich schneller als gedacht: Nachdem Anke vom Bauern verabschiedet worden war, verließ Ute die Show freiwillig – ein harter Schlag für Roger, der sich aber schließlich auf letzte, romantische Tage mit Sophia freute, die ohnehin als Favoritin galt. Doch die kecke Blondine ließ den 62-Jährigen schlussendlich ebenfalls abblitzen. "Ich stehe auch ein bisschen auf Romantik. Es fehlt, finde ich", erklärte Sophia im Interview, bevor sie die Heimreise von Teneriffa antrat.

Die 52-Jährige ließ keinen Zweifel an ihrer Entscheidung: Lagerfeuer, Picknick, rote Rosen? Nett, aber bei ihr wirkungslos. "Da ist bei mir kein Gefühl rübergekommen", gab sie offen zu. Obwohl Roger ihre Begründung nachvollziehen konnte und anerkannte, dass er sie vielleicht hätte mehr umwerben sollen, kam die Abfuhr für ihn aus heiterem Himmel. Nach dem Abschied zeigte sich der Weingärtner nachdenklich: "Man merkt erst, wenn du etwas verlierst, dass da Gefühle dabei sind. Das habe ich nicht erwartet." Und so endete die Hofwoche für Roger nicht mit einer neuen Liebe, sondern mit einem leisen Abschied und einem fortan wieder leeren Platz neben ihm am Frühstückstisch.

Für einige Fans der Show kam dieses bittere Ende nur wenig überraschend. Während einige Sophias Ausstrahlung loben, werfen andere der 52-Jährigen vor, von Anfang an mehr Interesse an medialer Aufmerksamkeit gehabt zu haben als an einer ernsthaften Beziehung mit Bauer Roger. Gleichzeitig sehen einige Zuschauer die Hofgeschichte des Winzers als Sinnbild für ein ganz allgemeines Problem: "Die Wahl vieler Männer zeigt deutlich auf, warum sie halt alleine sind", schreibt etwa ein Nutzer auf Instagram. Ob Roger von "Bauer sucht Frau International" noch eine Chance bekommt und neue Hofdamen einladen darf oder ob gar eine der bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen doch noch eine Rückkehr wagt, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Roger und Hofdame Sophia

Anzeige Anzeige

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sophia, Ute, Anke und Rodger von "Bauer sucht Frau International", 2025

Anzeige