Ultraheiß: Chrissy Teigen posiert sexy im kurzen Federfummel

Chrissy Teigen (37) zeigt allen, was sie hat. Als Model ist es für die US-Amerikanerin ein Kinderspiel, für Events das passende Outfit rauszusuchen. Während sie sich privat auch immer wieder herrlich normal zeigt, ist sie auf dem roten Teppich eigentlich stets top gestylt. So auch bei der diesjährigen Miss-Universe-Wahl – denn dafür hat Chrissy sich ein megaheißes Kleidchen aus Federn ausgesucht.

Für ihren Instagram-Kanal posiert Chrissy in dem glockenförmigen Minikleid, das über und über mit rosafarbenen Federn verziert ist. Passend zu dem rosigen Look sucht sich die vierfache Mama silberne Peep-Toe-Stilettos und glitzernde Ohrringe aus. Ihre Fans zeigen sich von der doch sehr gewagten Outfit-Wahl begeistert und überhäufen sie mit Komplimenten: "Du siehst wunderschön aus!" Und auch Ehemann John Legend (44) schickt ein paar Herz-Emojis in die Kommentarspalte.

So sicher Chrissy auch in Sachen Fashion ist, kann sie die ein oder andere Panne doch nicht verhindern. Mitte November geschah ihr ein kleines Missgeschick mit ihrem Kleid für die Baby2Baby-Gala. In ihrer Story teilte sie, wie ihr Dress im Laufe des Abends am Rücken aufplatzte. Die 37-Jährige nahm das aber mit Humor und kommentierte das Malheur mit: "Oh lol."

Getty Images Chrissy Teigen, Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend auf einer Mottoparty im Mai 2023

Getty Images Chrissy Teigen auf der Baby2Baby-Gala 2023

