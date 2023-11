Fashion-Panne: Chrissy Teigens Kleid reißt bei Gala auf!

Chrissy Teigen (37) nimmt es mit Humor. Das Model und sein Mann John Legend (44) sind Anfang dieses Jahres wieder Eltern geworden. Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Esti durfte sich das Paar bereits auf den nächsten Nachwuchs freuen, denn ihr Sohn Wren erblickte per Leihmutter das Licht der Welt. Auch wenn die Influencerin ihr Familienleben genießt, ist sie wohl auch mal froh über ein paar Stunden ohne ihre Kids – und die verbrachte Chrissy nun auf der Baby2Baby-Gala mit einem unerwarteten Ende!

Die vierfache Mama erscheint zum Event in einem auffälligen Look: Sie trägt ein schwarzes, trägerloses Kleid mit einem eleganten Beinschlitz. Von da aus ziehen sich große 3D-Blumen quer bis über ihre Schulter. Diese Robe kombinierte die Beauty mit einer goldenen Clutch und filigranen Sandalen mit Absatz. Doch im Verlauf des Abends gibt das Kleid irgendwann den Geist auf: In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto von ihrem geplatzten Reißverschluss am Rücken und kommentiert ihren Kleiderunfall mit: "Oh lol."

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Chrissy eine Kleiderpanne hat: Bei einem Footballspiel im Februar 2017 war die Kamera genau in dem Moment auf sie und John gerichtet, als ihre Jacke verrutschte und ihren Nippel entblößte. Aber auch hier nahm sie diesen Fauxpas mit Humor.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen auf der Baby2Baby-Gala 2023

Getty Images Chrissy Teigen auf der Baby2Baby-Gala 2023

Getty Images Chrissy Teigen, Model, und John Legend, Musiker

Wie findet ihr Chrissys Reaktion auf den Kleiderunfall? Sehr humorvoll! Vielleicht etwas zu gelassen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



