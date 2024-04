So meistern John Legend und Chrissy den Alltag mit vier Kids

Im Haushalt von John Legend (45) und Chrissy Teigen (38) ist einiges los. Das Paar hat mittlerweile vier Kinder – Luna, Miles, Esti und Wren. Die beiden sind dankbar für die tatkräftige Unterstützung, die sie bekommen. "Wir haben eine große Anzahl an Nannys. Immer wenn Muttertag ansteht, kann ich nur an sie denken", sagt das Model offen im Interview mit E! News. John lobt aber auch die Arbeit seiner Ehefrau. "Du bist so eine großartige Mama. Wir versuchen immer für unsere Kinder da zu sein in den Momenten, in denen es drauf ankommt, womit wir ihnen dabei helfen, ihre Persönlichkeiten und ihre Sicht aufs Leben zu formen", erklärt der Musiker.

Ein Moment am Tag ist den Eheleuten besonders wichtig – die Bettgehzeit. "Sich mit ihnen hinzulegen, ihnen Geschichten vorzulesen und etwas von ihrem Tag zu hören – das sind ganz besondere Augenblicke, auf die man als Elternteil nicht verzichten möchte", schwärmt die Beauty. "Aber für all die restlichen Dinge hilft es uns enorm, ein wundervolles Team von Menschen zu haben", stellt sie klar. Dadurch bleibt dem Paar auch genug Zeit für Zweisamkeit.

Könnten die beiden sich denn auch noch ein fünftes Kind vorstellen? Hier scheint die Entscheidung noch nicht gefallen zu sein. Page Six sprach die vierfachen Eltern darauf an – John antwortete mit einem klaren "Nein". Chrissy hingegen ist nicht abgeneigt: "Als Wren zu laufen begann, dachte ich sofort: 'Oh, ich will noch eins.'" Auch John schwärmt von der Harmonie zu Hause: "Oh, es ist so schön. Es ist einfach so viel Liebe im Haus."

Instagram John Legend mit seinen Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Model und Sänger

