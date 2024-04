Wie cool: Chrissy Teigen schmeißt Motto-Party zum Muttertag!

Am 12. Mai ist in den USA Muttertag – und den feiert Chrissy Teigen (38) offenbar schon jetzt. Am vergangenen Wochenende schmiss das Model eine Teeparty unter dem Motto des verrückten Hutmachers aus "Alice im Wunderland". Mit dabei waren natürlich ihr Liebster John Legend (45) und ihre vier gemeinsamen Kinder. Während des Events posierte die Familie des Models für Fotos, die nun People vorliegen. Darauf sieht man die wunderschöne Blumendeko und wie passend die ganze Gruppe dazu gekleidet war: Ihre Outfits waren in sommerlich leuchtenden Farben und mit floralen Mustern gehalten. Zum Empfang des Events trug Chrissy sogar ein rosafarbenes Kleid, das wie eine einzige große Blüte aussah!

Dieser Muttertag könnte eine emotionale Sache für Chrissy werden. Ihre eigene Mama ist am Anfang dieses Jahres zurück in ihre Heimat gezogen – nach Korat in Thailand. Durch die Entfernung der beiden schätzt die Moderatorin es natürlich noch mehr, wenn sie ihren Heimatort besuchen kann. Bei ihrem vergangenen Besuch Anfang des Monats ließ sie auch ihre Fans auf Instagram an den Erfahrungen teilhaben. Sie postete fleißig Fotos von ihrer gesamten Familie beim Kajakfahren, während der Busfahrten und natürlich auch beim Essen. Die Fans der Beauty schienen die Bilder zu lieben und kommentierten fleißig unter den Postings. "Die ganze Familie ist so niedlich! Schön, dass ihr deine Kultur so feiern könnt!" und "Willkommen in Thailand! Ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit!", schrieben einige User.

Chrissy und John sind bereits seit 2013 miteinander verheiratet. Sie haben gemeinsam vier Kinder, von denen das jüngste noch nicht mal ein Jahr alt ist. Was ihre Fans wohl auch sehr an Chrissy lieben: Ihre Ehrlichkeit, wenn es ums Muttersein geht. Als mehrfache Mama ist es nicht einfach, immer die Ruhe zu bewahren. In einem Gespräch in der Show "The Jennifer Hudson Show", gab die TV-Bekanntheit zu, dass es manchmal doch zu viel für sie wird. "Es ist toll, aber es ist auch verrückt und chaotisch!", erklärte sie.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern Wren, Miles, Esti und Luna

