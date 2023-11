Nur 37 Kilo: Park Min-young schockt Fans mit Gewichtsverlust

Park Min-young sorgt für Schlagzeilen. In Südkorea zählt sie zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt. Mit K-Dramen wie "What's Wrong with Secretary Kim?" oder "Her Private Life" erlangte die in Seoul geborene Beauty große Bekanntheit. Für ihre Leistungen vor der Kamera erhielt Min-young bereits zahlreiche Preise. Auch in den vergangenen Monaten drehte sie wieder eine Serie und legte dafür eine heftige Transformation hin!

In der Serie "Marry My Husband" spielt Min-young eine Frau, die an Krebs erkrankt ist und in ihrer Ehe total unglücklich ist. Für ihre Rolle verlor die 37-Jährige extrem viel Gewicht, wie erste Fotos der koreanischen Serie zeigen, die allkpop vorliegen. Von über 40 Kilo soll sie auf nur noch 37 Kilo heruntergegangen sein. Ihre Fans sind besorgt. "Ich hoffe einfach nur, dass sie okay ist", erklärte ein User auf X.

Doch viele Unterstützer zeigen sich von Min-young aber auch schwer beeindruckt. "Ich finde es so bewundernswert, wie sehr sie sich in ihre Arbeit hängt", meinte ein User auf Social Media. Ein bisschen müssen sich Min-youngs Fans aber noch gedulden, bis sie sie in ihrer Rolle zu Gesicht bekommen – "Marry My Husband" kommt erst am 1. Januar 2024 raus.

Instagram / rachel_mypark Park Min-young im April 2021

Getty Images Park Min-young, südkoreanische Schauspielerin

Instagram / rachel_mypark Park Min-young im Juli 2022

