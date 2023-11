Die Stimme ist in Gefahr: Lauryn Hill verschiebt Fugees-Tour

Lauryn Hill (48) versetzt ihre Fans in Sorge. Die Sängerin hatte bereits im Oktober kurzfristig eine Show abgesagt, da sie an einer Stimmbandzerrung litt. Ihre Fans hatten dafür jedoch vollstes Verständnis – immerhin habe sie vorher trotz ihres Zustandes performt. Mittlerweile steht es aber offenbar nicht viel besser um ihre Stimme. Lauryn muss deswegen nun den Rest ihrer Tour mit den Fugees verschieben.

"Nach 25 Jahren mit diesem Album vor ausverkauftem Haus zu touren, war eine emotionale Erfahrung! Ich habe es geliebt, die Bühne wieder mit Wyclef und Pras zu teilen", schwärmte die Musikerin zunächst von der Tour mit ihrem Hip-Hop-Trio in einem Instagram-Post. Ihre Stimmbandentzündung mache ihr für den weiteren Verlauf aber einen Strich durch die Rechnung. Sie habe bisher vor jeder Show Prednison genommen. Doch das könne schädlich sein, wenn es über einen größeren Zeitraum in größeren Mengen eingenommen werde. "Um langfristige negative Auswirkungen auf meine Stimme und meinen Körper zu vermeiden, muss ich eine Auszeit nehmen, damit sich meine Stimme wirklich erholen kann und ich die Medikamente vollständig absetzen kann", erklärte Lauryn. Daher müssten die meisten der verbleibenden Shows in diesem Jahr verschoben werden.

Die Konzerte, die jetzt ausfallen, sollen Anfang des nächsten Jahres nachgeholt werden. "Und aufgrund der überwältigenden Resonanz werden wir neue Städte in die Tournee aufnehmen, auch in Übersee", versprach die 48-Jährige. Die neuen Termine sollen bald bekannt gegeben werden.

Lauryn Hill, Musikerin

Lauryn Hill im September 2023 in New York City

Lauryn Hill, Sängerin

