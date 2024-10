Lauryn Hill wurde wegen Betrugs und Vertragsbruchs verklagt

Lauryn Hill (49), die Frontfrau der Fugees, sorgt momentan für Schlagzeilen – und das leider nicht mit ihrer Musik. Ihr Bandkollege Pras Michel hat sie wegen Betrugs und Vertragsbruchs angeklagt. Der Grund sind die verkürzte Tour im Jahr 2023 und die abgesagte Miseducation Anniversary-Tour 2024. Die Tour im vergangenen Jahr war frühzeitig beendet worden, weil Lauryn angab, unter "ernsthafter Stimmbandüberlastung" zu leiden. Laut Pras hatte die Soul-Ikone dabei die komplette Kontrolle über die geschäftlichen Abläufe der Tour und wickelte alles über ihre Firma MLH ab. In der Klage wird behauptet, Lauryn und ihr Team hätten mangelnde Transparenz gezeigt, was die Verwaltung und insbesondere den Umgang mit den Einnahmen betrifft. Weitere Vorwürfe umfassen Betrug, Verletzung der Treuepflicht, unzureichende Buchführung sowie die Verweigerung einer Prüfung der Fugees-Tour.

Pras behauptet weiter, dass viele Rechnungen der Tour 2023 – von Hotelkosten bis hin zu den Gagen der Crew – nie beglichen wurden und er deshalb fast eine Million Dollar Schulden angehäuft habe. Er wirft Lauryn außerdem vor, 40 Prozent der Tourgewinne "direkt in die eigene Tasche" gesteckt zu haben. Darüber hinaus kritisiert er ihre Angewohnheit, ständig zu spät zu Auftritten zu erscheinen, was dem Ruf der Fugees enorm geschadet habe. In einer Stellungnahme gegenüber People bezeichnete die "Ex-Factor"-Interpretin die Klage als "haltlos" und "voller falscher Anschuldigungen und unbegründeter Angriffe". Sie fügte hinzu, sie hätte Pras aus reiner Güte einen Vorschuss von drei Millionen Dollar für die Tour gegeben, "den er nach eigenen Angaben benötigte, um seine Anwaltskosten zu decken".

Die Fugees, die sich 1990 in New Jersey formierten, zählen zu den einflussreichsten Hip-Hop-Gruppen der 90er-Jahre. Ihr Name leitet sich von dem Wort "Refugees" (Geflüchtete) ab, was auf die kulturellen und politischen Themen ihrer Musik hinweist. Die Band, bestehend aus Lauryn Hill, Pras Michel und Wyclef Jean (54) erlangte vor allem durch ihren einzigartigen Mix aus Reggae, R&B, Funk und Rap Bekanntheit. Mit diesem Sound grenzten sie sich deutlich vom damals dominierenden Gangsta-Rap ab und prägten das Genre des alternativen Hip-Hops. Ihr letztes Album, The Score, das 1996 erschien, wurde mit siebenfach Platin ausgezeichnet und zählt bis heute zu den einflussreichsten Alben der Hip-Hop-Geschichte.

