Lauryn Hill würdigt Roberta Flack mit herzerwärmendem Tribut

Lauryn Hill (49) hat der verstorbenen Sängerin Roberta Flack einen emotionalen Tribut gezollt. Roberta, die mit Klassikern wie "The First Time Ever I Saw Your Face" und "Killing Me Softly with His Song" weltberühmt wurde, starb am Montag, umgeben von ihrer Familie, im Alter von 88 Jahren. In einem Instagram-Beitrag erinnerte sich Lauryn, die mit ihrer Band Fugees Flacks "Killing Me Softly" 1996 neu interpretierte, an den Einfluss der Sängerin. "Rest in Grace Beloved One", schloss Lauryn ihren Beitrag, den sie mit Bildern von Robertas früher Karriere und Albumcovern untermalte.

In ihrem Tribut beschrieb Lauryn Hill, wie ihre Eltern ihr als Kind die Musik von Roberta nähergebracht hätten und wie sehr sie von Robertas künstlerischem Genie beeindruckt gewesen sei. Lauryn, die letztes Jahr von ihrem Fugees-Kollegen verklagt wurde, erklärte, dass die Musikerin ihr gezeigt habe, was "im Bereich des Soul möglich" sei, und lobte sie als Sängerin, Songwriterin, Pianistin und Komponistin: "Whitney Houston sagte einmal zu mir, dass die Stimme von Roberta Flack eine der reinsten Stimmen sei, die sie je gehört habe." Die ursprüngliche Version von "Killing Me Softly" habe Lauryn und ihre Band dazu inspiriert, die zeitlose Ballade einer neuen Generation näherzubringen.

Roberta Flack, die zunächst als Lehrerin gearbeitet hatte, bevor sie musikalischen Weltruhm erlangte, wurde immer für ihre Eleganz und musikalische Vielseitigkeit geschätzt. Interessant ist auch die Geschichte hinter "Killing Me Softly", das ursprünglich von Lori Lieberman als Gedicht geschrieben wurde, bevor Roberta es mit ihrer Version weltbekannt machte. Roberta Flack hinterlässt mit ihrem bahnbrechenden Wirken nicht nur zeitlose Musik, sondern auch eine bleibende Inspiration für Künstler wie Lauryn Hill und unzählige andere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauryn Hill, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Roberta Flack im April 2008