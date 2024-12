Nach Freilassung: Oscar Pistorius findet neues Liebesglück

Es gibt romantische Neuigkeiten von dem verurteilten Mörder Oscar Pistorius (38)! Angeblich soll er nur wenige Monate nach seiner Gefängnisentlassung auf Bewährung eine neue Frau an seiner Seite haben. Wie "Netwerk24" berichtet, soll seine neue Liebe die junge Unternehmensberaterin Rita Greyling sein. Sie ist 33 Jahre alt und dem aktuellen Bericht zufolge eine langjährige Familienfreundin. Bisher halten sich die beiden jedoch bedeckt und bestätigen ihre Romanze noch nicht öffentlich.

Wie Freunde des Paares gegenüber dem Magazin ausplaudern, haben die persönlichen Tragödien der beiden sie nur noch enger zusammengebracht. Mit ihrer frischen Beziehung wollen sie wohl einen Neuanfang wagen. Oscar versuche seit seiner Entlassung am 5. Januar dieses Jahres, sein Leben bei seinem Onkel Arnold wieder zu ordnen. Eine nahestehende Quelle des Sportlers meint: "Er meidet Bars, Restaurants, die Öffentlichkeit und fliegt unter dem Radar."

Auf Pärchenfotos der zwei vermeintlichen Turteltauben muss die Öffentlichkeit derzeit noch verzichten. Nach seiner Entlassung Anfang 2024 wurde Oscar zwar gesichtet, doch der sechsmalige Paralympics-Sieger schützt seither seine Privatsphäre. Er verbrachte insgesamt neun Jahre hinter Gittern, nachdem der 38-Jährige seine Geliebte Reeva Steenkamp (✝29) in seinem Zuhause in Südafrika erschossen hatte. Er behauptete damals vehement, es sei ein Unfall gewesen, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Inwiefern dem Sprinter nun tatsächlich ein Neustart nach den dramatischen Ereignissen in der Vergangenheit gelingt, ist derzeit ungewiss.

GAO / Rex Features / Action Press Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius, 2013

Getty Images Oscar Pistorius im Gericht in Pretoria

