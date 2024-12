Reevas Familie warnt die neue Freundin von Oscar Pistorius

Nicht alle sind erfreut, dass Oscar Pistorius (38) wieder vergeben ist. Der Ex-Sportler wurde 2017 für den Mord an seiner damaligen Freundin Reeva Steenkamp (✝29) verurteilt und kam in diesem Oktober auf Bewährung frei. Seit drei Monaten soll er jemanden daten. Dabei handelt es sich wohl um die Unternehmerin Rita Greyling (33). Die Familie von Oscars verstorbener Freundin ist in Sorge um die neue Frau an seiner Seite. "Ich habe nichts gegen sie, aber ich werde sie warnen, mit einem offenen Auge zu schlafen. Er hat das Potenzial, das zu wiederholen, was er Reeva angetan hat, und ich möchte nicht, dass sich das jemals wiederholt", äußerte sich Reevas Schwester Simone besorgt gegenüber der Daily Mail am Donnerstag.

Als Simone die Fotos von Oscars neuer Partnerin sah, sei es ihr eiskalt den Rücken heruntergelaufen. "Was mich schockiert, ist, dass sie meiner Reeva so ähnlich sieht. Sie hat die gleiche Statur, das gleiche Gesicht und Haar, sogar die gleichen Augen. Ist er so krank, dass er sich eine Doppelgängerin suchen würde?", erklärte sie. Zudem könne sie nicht verstehen, wie jemand einen verurteilten Mörder an sich heranlasse. "Diese neue Frau weiß, dass ein Richter ihn des Mordes für schuldig befunden hat, das heißt, sie muss wissen, dass er in der Lage ist, einer Frau so etwas anzutun, aber sie schläft mit ihm?", fragte sich Reevas Schwester im Interview mit der Zeitung.

Nachdem die Neuigkeit bekannt wurde, dass Oscar sich angeblich in einer Beziehung mit Rita befinde, fiel den Fans direkt etwas auf: Sie sieht seiner verstorbenen Ex-Freundin extrem ähnlich. Der einstige Sportler erschoss Reeva im Februar 2013 in ihrem gemeinsamen Zuhause durch die Badezimmertür. Vor Gericht beteuerte Oscar unter Tränen, dass er sie für einen Einbrecher gehalten habe. Laut eigenen Aussagen hätte er niemals seine Schusswaffe abgefeuert, wenn er gewusst hätte, dass es sich um Reeva handle. Die Beziehung der beiden galt jedoch als turbulent – Oscar soll besitzergreifend und extrem kontrollierend gewesen sein – das berichten die Familie und Freunde des Models.

Instagram / rita_greyling Rita Greyling, angebliche Freundin von Oscar Pistorius

Getty Images Oscar Pistorius im Gericht in Pretoria, 2016