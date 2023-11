Elena Uhlig und Fritz Karl sind nach ihrer Hochzeit pleite!

Das war offenbar ein teurer Spaß! Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) sind seit über siebzehn Jahren ein Herz und eine Seele. Im August nahm der Österreicher dann seinen ganzen Mut zusammen und stellte der Schauspielerin die Frage aller Fragen – und sie hat Ja gesagt. Mitte November war es dann auch schon so weit: Auf hoher See gab sich das Paar das Eheversprechen. Wie Elena nun verrät, soll die Hochzeit ziemlich ins Geld gegangen sein.

In der aktuellen Folge von der MDR-Talkshow "Riverboat" steht die 48-Jährige nun Rede und Antwort und plaudert einige Details zu ihrer großen Sause aus. "Wir haben es mit der Hochzeit so krachen lassen, dass wir jetzt beide pleite sind und erstmal wieder sehr viel arbeiten müssen", gibt Elena preis und fügt hinzu: "Es war ein rauschendes Fest. Es war ganz toll für mich, mein Prinzessinnenmoment." Danach seien die vierfache Mutter und ihr frischgebackener Gatte gleich wieder in den Arbeitsalltag übergegangen. Fritz als ihren Mann zu betiteln sei noch etwas ungewohnt für sie, schön sei es aber dennoch.

Bereits einige Tage vor der großen Trauung verriet das Paar gegenüber Bild, dass es sich für seinen großen Tag etwas ganz Besonderes überlegt habe: Das Eheversprechen wollten sich Elena und Fritz auf einem Flusskreuzfahrtschiff geben und gemeinsam mit den Gästen die Donau Richtung Österreich hinunterschippern.

Getty Images Elena Uhlig im November 2023

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Juni 2017

Getty Images Fritz Karl und Elena Uhlig im Mai 2009

