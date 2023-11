Auf Schiff: Elena Uhlig und Fritz Karl geben sich Jawort!

Sie beginnen ein neues Kapitel! Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) gehen bereits seit 17 Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe wurde durch die Geburt ihrer vier gemeinsamen Kinder gekrönt. Nun wagen die beiden Schauspieler den nächsten Schritt. Nachdem der Österreicher im August vor seiner Angebeteten auf die Knie gegangen war, machen sie heute Nägel mit Köpfen: Elena und Fritz heiraten!

Und für ihren großen Tag haben sich die Turteltauben etwas ganz Besonderes überlegt: Ihr Jawort wollen sie sich auf dem Flusskreuzfahrtschiff "Amadeus Queen" geben. Wie Bild berichtet, seien das Brautpaar und seine Gäste bereits am Freitag in Passau an Bord gegangen. Das Schiff sei dann die Donau Richtung Österreich hinuntergeschippert. Die Trauung und die anschließende Party sollen am Samstag stattfinden.

Obwohl Elena und Fritz die Planung für das romantische Ereignis größtenteils für sich behielten, verriet die "Die Wanderhure"-Darstellerin Bunte bereits vor einiger Zeit dennoch ein paar kleine Details: "Wir haben ein Schiff gemietet und laden unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt ein. Wir fanden das ein sehr schönes Symbol für unser Leben und unsere Liebe: Alles ist im Fluss.“

Getty Images Elena Uhlig und Fritz Karl im Februar 2017

Thomas Schröer / Future Image Elena Uhlig und Fritz Karl im Dezember 2022

Getty Images Elena Uhlig und Fritz Karl im Juli 2023 in München

