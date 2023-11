"Law & Order"-Cutter Doug Ibold im Alter von 83 verstorben!

Traurige Nachrichten! Zu Beginn seiner Karriere war Doug Ibold ein kreativer Kameramann und Cutter. An der Seite von John Lennon und Yoko Ono bastelte er an dem Spielfim "Image" – damit legte er sich wohl seinen Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Am bekanntesten ist er allerdings für die Produktion der Pilotfolge von Law & Order. 2005 ging er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Nun ist Doug im Alter von 83 Jahren verstorben!

Laut The Wrap habe seine Familie bestätigt, dass Doug am 8. November gestorben sei. Die Todesursache sei seine Krebserkrankung gewesen. Der einstige Cutter hinterlässt nach seinem Tod einen Bruder und seine Nichten und Neffen. Außerdem zahlreiche Meisterwerke der Filmwelt wie "Miami Vice", "Xena: Warrior Princess" und "Ladies and Gentleman - The Rolling Stones", an denen er im Laufe seines Lebens teilhaben konnte.

Dass Schneiden seine Wunschberufung sei, habe Doug während der Arbeit am Film "Imagine" gemerkt. In einem Beitrag für CineMontage erklärte er dazu: "Während ich dieses schöne Lied hörte, sah ich, wie Hubschrauber riesige Stahlträger auf die Spitze der Zwillingstürme fallen ließen. Es war ein unvergesslicher Moment. Ich bekam den Job."

Doug Ibold und Schauspielerin Mariska Hargitay

Cutter Doug Ibold

Doug Ibold im Jahr 2012

