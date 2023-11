Powerfrau: Markus Lanz' Ex Angela präsentiert ihre Muskeln!

Sie beweist ihre Stärke! Angela Gessmann ist vor allem durch ihren langjährigen Ex-Partner Markus Lanz (54) bekannt. Das Ehepaar war zwölf Jahre miteinander verheiratet gewesen, dann folgte die plötzliche Trennung. Zuvor hatte die zweifache Mutter eher im Hintergrund an der Seite ihres Partners gestanden. Dies ist spätestens jetzt Geschichte: So sportlich startet Angela mit ihrer Sport-Karriere durch und zeigt ihre Muskeln!

Auf Instagram teilt die Fitness-Influencerin regelmäßige Updates mit der Öffentlichkeit. Zuletzt postet sie die Ergebnisse eines Rennens, an dem sie teilgenommen hatte. Auf den Fotos ist Angela in vollem Einsatz zu erkennen. Dabei präsentiert sie vor allem ihren durchtrainierten Body und zeigt ihre starke Muskeln. Die Schnappschüsse kamen besonders bei ihren Fans gut an. Sie schwärmen begeistert: "Stärkste Frau!"

Der Erfolg mit ihrer Fitness-Karriere war jedoch eine kleine Herausforderung für die Sportlerin. "Da ich über vier Wochen lang krank war, habe ich mir versprochen, es ruhig angehen zu lassen. Ich wollte meinen Körper nicht leiden lassen", erklärt Angela. Ihr Training habe sich jedoch gelohnt und sie verkündet stolz: "Ich bin glücklich über den Sieg in meiner Altersklasse und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft!"

Anzeige

Getty Images Markus Lanz und Angela Gessmann im Dezember 2012

Anzeige

Instagram / angela_lanz Angela Gessmann, November 2023

Anzeige

Getty Images Angela Gessmann im Juni 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de