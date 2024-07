Oben ohne: Angela Lanz teilt sinnliche Aufnahme von sich

Sie zeigt sich von einer anderen Seite: Angela Lanz teilt auf ihrem Instagram-Account regelmäßig toughe Work-outs und herausfordernde Trainingseinheiten. Dass sie sich auch sinnlich und sexy geben kann, beweist sie nun mit ihrem aktuellen Posting. Auf dem Foto liegt die Ex von Markus Lanz (55) mit geschlossenen Augen auf einem Stapel dunkler Kissen – die Arme hat sie um ihren anscheinend nackten Oberkörper gelegt, nur ihr Gesicht und ihre Schultern sind im Fokus. Der Hintergrund des Fotos? Schlaf. Wie sie in ihrer Caption dazu schreibt, ist Schlaf "der ultimative Schlüssel, um sich wieder aufzuladen und mit Höchstleistung performen zu können".

Sie selbst hätte eine Weile gebraucht, um das herauszufinden, fährt sie fort. Doch jetzt liebt sie es – besonders dann, wenn sie ihre Performance nach genügend gutem Schlaf beobachtet. ARD-Moderatorin Jessica Schöne ist von dem Foto begeistert. Sie kommentiert zwei Emojis – eine Flamme und Beifall klatschende Hände – und schreibt dazu: "Wow!" Zudem findet man jede Menge Smileys mit Herzaugen in den Kommentaren. Ein Fan schreibt: "Du bist so wunderschön!" Andere konzentrieren sich eher auf Angelas Text. "Wer acht Stunden Schlaf pro Tag bekommt, hat sein Leben im Griff", findet ein Supporter. Jemand anderes textet: "Du hast so recht!"

Den Account hat Angela nun schon eine ganze Weile, doch erst nach ihrer Trennung von Markus nahm sie das Leben als eigenständige Fitness-Influencerin richtig ernst. Mit ihrer Kollegin Estefania Heidemanns (44) hat sie außerdem noch einen weiteren Lifestyle-Blog auf derselben Plattform, auf der sie ebenfalls Tipps und Tricks für gesunde Ernährung und sportliche Betätigungen weitergibt. All das soll ihr wahrscheinlich dabei helfen, wieder unabhängig und selbstständig zu werden. Ende Mai dieses Jahres meinte sie immerhin noch gegenüber Gala, dass sie "unglaublich gerne arbeitet" und wieder "auf eigenen Beinen stehen" möchte.

Instagram / angela__lanz Angela Lanz, 2024

Instagram / angela_lanz Angela Gessmann, November 2023

