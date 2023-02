Nach Ehe-Aus: Markus Lanz' Ex-Frau startet Fitness-Karriere

Markus Lanz (53) und seine Frau Angela waren zwölf Jahre lang verheiratet – jetzt nahm die Ehe ein Ende. Gestern bestätigte sein Familienanwalt, dass der Moderator und die Betriebswirtin schon länger getrennte Wege gehen. Die beiden Kinder hielt der TV-Star immer aus der Öffentlichkeit raus. Auch Markus' Ehefrau stand bisher eher in seinem Schatten. Nun will Angela offenbar selbst Karriere machen – und zwar in der Fitnessbranche!

Schon seit rund einem Jahr betreibt Angela einen Sport-Blog mit Dieter Bohlens (69) Ex-Freundin Estefania Heidemanns (43). Zusammen mit der Tänzerin teilt sie auf der Instagram-Seite von "Heal'n'Glow" regelmäßig Workout-Videos und gesunde Rezept-Ideen. Auch Sport-Challenges starteten die beiden schon für ihre Community. Superstolz präsentiert die Noch-Frau des ZDF-Stars dabei auch hin und wieder ihren muskulösen Body inklusive definiertem Sixpack.

Die Beauty scheint mit dem Ehe-Aus gut klarzukommen. Erst vor einigen Tagen postete sie ein lustiges Video auf dem Blog. Dabei tanzte sie ganz ausgelassen mit einer Lederpuppe im Arm durch das Fitnessstudio und alberte mit ihrer Freundin Estefania herum. Wie Bild zuvor berichtet hatte, soll zwischen Markus und Angela aber kein Streit herrschen. Die beiden sollen auch nach der Trennung noch ein gutes Verhältnis pflegen.

Instagram / heal_.n._glow Angela Lanz im Februar 2023

Instagram / heal_.n._glow Angela Lanz und Estefania Heidemanns im Dezember 2022

Instagram / heal_.n._glow Angela Lanz im Februar 2023

