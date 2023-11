Solo-Trip half Georgia Harrison über Sex-Tape-Drama hinweg

Sie kann das Geschehene hinter sich lassen. Im vergangenen Jahr stand Georgia Harrison im Fokus der Öffentlichkeit: Die einstige Love Island-Bekanntheit und ihr Ex-Freund Stephen Bear (33) standen vor Gericht, da der ehemalige Celebrity Big Brother-Gewinner sich und Georgia beim Sex gefilmt hatte. Zwar wurde Stephen für schuldig erklärt und befindet sich aktuell in Haft, doch die Influencerin hat immer noch ziemlich an dem Sextape-Skandal zu knabbern. Deswegen ging Georgia auf eine spirituelle Reise – und die half ihr sehr!

Das verrät die Beauty in einem Interview mit Daily Mail. "Ich fühle mich in meinem Bewusstsein einfach absolut erleuchtet. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in einer so positiven Umgebung von Menschen befinde und ich bin einfach bereit, es absolut zu schaffen", schwärmt Georgia. Für sie sei es nun vor allem wichtig, "einfach zu genießen" und "Frieden zu schließen".

Wie sehr sie unter der Erfahrung litt, machte die Content Creatorin vor rund einem halben Jahr in einem Interview bei "Good Morning Britain" deutlich: "Vor allem, wenn ich eine neue Beziehung oder etwas anderes anfange, wenn ich intim werde, schaue ich mich immer irgendwie um, auch wenn ich der Person, mit der ich zusammen bin, völlig vertraue." So suche sie immer vor dem Sex ihre Umgebung nach möglichen versteckten Kameras ab.

Anzeige

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de