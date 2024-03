So viel muss Stephen Bear Ex Georgia wegen Sextape bezahlen

Stephen Bear (34) muss blechen: 2020 hatte der britische Realitystar gegen den Willen seiner Ex Georgia Harrison ein Sextape der beiden auf OnlyFans veröffentlicht und damit eine Menge Geld verdient. Nachdem er deswegen im März 2023 sogar zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, muss er nun Schadensersatz zahlen. Wie The Sun berichtet, muss Stephen seiner Ex 27.000 Pfund, umgerechnet circa 31.600 Euro, zahlen. Falls er das nicht macht, könnte ihm eine erneute Haftstrafe drohen. Vor Gericht kreuzte der selbsternannte Milliardär außerdem mit 20-Euro-Schuhen einer Modekette auf.

Momentan geht es Stephen finanziell nicht gut. Nach seiner Haftentlassung erzählte er in einem Live-Video auf TikTok: "Ich bin pleite. Ich habe zwar mein gutes Aussehen und meine Persönlichkeit, aber ich bin momentan sehr knapp bei Kasse." Den Clip veröffentlichte er aus seinem "verschimmelten" Zimmer im Bett. Die Hoffnung wolle er aber nicht aufgeben: "Ich werde aus dem Ghetto herauskommen und der Mann sein."

Während Stephen offenbar momentan mit einigen Problemen zu kämpfen hat, läuft es bei seiner Ex Georgia bestens. Die UK-Love Island-Bekanntheit erschien vor Gericht in Begleitung ihres neuen Partners Anton Danyluk. Auf Paparazzifotos, die Mirror vorliegen, sieht man, wie die Britin und der Realitystar Arm in Arm das Gerichtsgebäude in Essex erreichen. Stephen erschien alleine zu dem Termin.

MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Anton Danyluk

