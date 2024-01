Ex Stephen vorzeitig aus Haft: Wie geht es Georgia Harrison?

Nun meldet sie sich zu Wort. Vor vier Jahren hatte Stephen Bear (33) seine damalige Freundin Georgia Harrison beim Sex gefilmt und das Video gegen ihren Willen im Netz veröffentlicht. 2022 stand das Ex-Paar schließlich vor Gericht, woraufhin der ehemalige Celebrity Big Brother-Gewinner für schuldig erklärt wurde. Da seine 21-monatige Haftstrafe um die Hälfte verkürzt wurde, wird Stephen in wenigen Tagen entlassen. Doch was sagt seine Ex Georgia dazu?

Gegenüber The Sun erklärt die einstige Love Island-Bekanntheit, dass sie sich keine sonderlichen Sorgen wegen der bevorstehenden Haftentlassung ihres Ex mache. "Ich habe also nicht wirklich Angst oder irgendwelche Bedenken wegen seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Wissen Sie, sein Lebensweg ist jetzt sein Lebensweg, und er muss herausfinden, ob er sich selbst rehabilitieren kann", so Georgia. Sie habe eine einstweilige Verfügung gegen Stephen erwirkt, weshalb sie sich sicher sei, dass er nichts gegen sie in der Hand habe.

Mittlerweile scheint Georgia über das Sextape-Drama hinweg zu sein. Wie sie bereits gegenüber Daily Mail verriet, ging sie dafür auf eine spirituelle Reise. "Ich fühle mich in meinem Bewusstsein einfach absolut erleuchtet. Ich habe das Gefühl, dass ich von so positiven Menschen umgeben bin und ich bin einfach bereit, das zu schaffen", schwärmte die TV-Bekanntheit. Für sie sei es nun vor allem wichtig, "einfach zu genießen" und "Frieden zu schließen".

Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Georgia Harrison, Influencerin

Georgia Harrison im April 2023

