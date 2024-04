Trennung bei "Love Island"-Star Georgia Harrison und Anton?

Alles aus und vorbei bei Georgia Harrison und ihrem Freund Anton Danyluk? Nachdem die Fans des Paares schon seit einigen Wochen über ein Beziehungsende gemunkelt hatten, soll nun ein Bekannter der beiden Licht ins Dunkle bringen. Gegenüber The Sun berichtet der Insider von der angeblichen Trennung des Reality-TV-Paares. "Georgia und Anton haben sich getrennt. Sie haben sich wirklich bemüht, aber letztendlich war die Entfernung ein zu großes Hindernis in ihrer Beziehung", verrät der Freund dem Newsportal und fügt hinzu: "Anton und Georgia sind traurig, dass es nicht geklappt hat, aber sie haben sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt und werden definitiv Freunde bleiben." Weder Georgia noch Anton haben sich bisher offiziell zu der Trennung geäußert.

Anton heizte die Gerüchte um eine mögliche Trennung bereits in der vergangenen Woche mächtig an. Der Realitystar soll laut Informationen des Newsportals gemeinsam mit seiner Reality-TV-Kollegin Hannah Elizabeth eine wilde Partynacht verbracht haben. Das Brisante: Hannah und Anton waren vor seiner Beziehung mit Georgia ebenfalls ein Paar. Die Vermutungen verhärteten sich, als er angeblich in einem Clip im Netz einen Solo-Urlaub angekündigt hatte.

Noch vor einem Monat unterstützte Anton die Britin beim Prozess gegen ihren Ex-Freund Stephen Bear (34). Arm in Arm betrat das Pärchen das Essexer Gerichtsgebäude, damit die Love Island-Bekanntheit ihrem Ex bei dem Prozess nicht allein gegenüberstehen musste. Stephen hatte im Jahr 2020 gegen den Willen seiner damaligen Freundin Georgia ein Sextape der beiden auf OnlyFans veröffentlicht und sich an den Einnahmen bereichert.

Georgia Harrison und Anton Danyluk

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Anton Danyluk, "Love Island"-Stars

