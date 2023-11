Überraschung: BVB-Star Nico Schlotterbeck ist Papa geworden!

Tolle News aus der Fußballwelt! Nico Schlotterbeck (23) zählt in der ersten Fußballbundesliga schon seit einigen Jahren zu den Geheimwaffen. Bereits beim SC Freiburg machte er sich als flinker Abwehrspieler einen Namen. Seit vergangenem Jahr kickt der gebürtige Waiblinger für Borussia Dortmund. Seine Topleistungen verschafften ihm zudem einen Platz im Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auch privat läuft es wie am Schnürchen. Denn Nico darf sich nun Papa nennen!

Am Sonntag fand die Mitgliederversammlung des BVB statt. Das Thema Fußball rückte dabei aber kurzzeitig in den Hintergrund. "Nico ist in dieser Woche Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Freundin", verkündete der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, wie Bild berichtet. Zu den erfreulichen Nachrichten äußerte sich der 23-Jährige selbst noch nicht.

Auch über einen anderen BVB-Star wurde zuletzt ein witziges Detail bekannt. Denn Niclas Füllkrug (30) ist großer Fan vom Sommerhaus der Stars. "Man schaltet halt komplett ab. Man lässt sich entertainen, es ist halt einfach lustig", schwärmte der Stürmer im Interview mit RTL.

Getty Images Nico Schlotterbeck und Marius Wolf im Oktober 2023

Getty Images Nico Schlotterbeck im September 2023

Getty Images Niclas Füllkrug, Fußballspieler

