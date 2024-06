Mini-Fan: So süß wird Nico Schlotterbeck bei EM unterstützt!

Es ist das erste Mal, dass der Fußballer Nico Schlotterbeck (24) sein gemeinsames Baby mit seiner Freundin Sabrina in der Öffentlichkeit zeigt! Bei dem zweiten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn bekommt der Fußballstar tatkräftige Unterstützung von seinem kleinen Nachwuchs. Nach Abpfiff läuft Nico zu seiner Familie und nimmt sein Kind in den Arm, das von Kopf bis Fuß in einem Deutschlandtrikot gekleidet ist. Zum Schutz vor dem Lärm trägt der Sprössling des Sportlers große gelbe Kopfhörer mit Borussia-Dortmund-Stickern, dem Verein seines Vaters.

Nico teilt normalerweise kaum private Einblicke in sein Familienleben. Dass der Fußballstar Vater geworden ist, verkündete er nicht selbst, sondern der BVB-Vorsitzende Hans-Joachim Watzke auf einer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr. Bis dahin war die Schwangerschaft seiner Freundin Sabrina unbekannt. Bis heute äußert sich der 24-Jährige nicht zu seiner kleinen Familie – Sabrina hält sich ebenfalls so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. 2021 verkündete Nico in einem Interview mit rbb24 , dass er mit seiner großen Liebe zusammen wohnt. Auffällig auf den aktuellen Fotos ist, dass Sabrina an ihrem Ringfinger einen funkelnden Ring trägt – kommt da etwa bald die nächste aufregende Neuigkeit von Nico?

Nun ist Nico erst mal mit der Europameisterschaft beschäftigt, denn der Kicker hat es bereits 2021 in die Nationalmannschaft geschafft und wurde auch für das diesjährige Turnier ausgewählt. Bei der Nominierung der Spieler wurde er von der Tagesschau verkündet. Der Fußballer spielt seit 2022 als Innenverteidiger für die Bundesliga-Mannschaft Borussia Dortmund.

Getty Images Nico Schlotterbeck im Juni 2024

Getty Images Nico Schlotterbeck im März 2024

