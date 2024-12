BVB-Star Nico Schlotterbeck stürzt schwer bei Fußballspiel

Borussia Dortmund musste am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Barcelona eine 2:3-Niederlage verkraften. Auch für den BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (25) ging das Spiel alles andere als gut aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit unternahm der Innenverteidiger einen Kopfballversuch, verpasste jedoch knapp das Tor. Bei der Landung passierte dann das Unglück: Der BVB-Star verdrehte sich unglücklich den Fuß und musste auf einer Trage schmerzverzerrt vom Spielfeld transportiert werden.

Laut Berichten der Bild-Zeitung hat sich Nico eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Für den Fußballverein ist das besonders bitter, denn gerade kämpft Borussia Dortmund um die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale. Trainer Nuri Şahin (36) hat offenbar jedoch noch Hoffnung, nicht auf seinen Star-Abwehrspieler verzichten zu müssen: "Ich weiß es wirklich noch nicht. [...] Die Bilder sind schrecklich, aber wir müssen abwarten und den Schockmoment aushalten", teilte er der Zeitung besorgt mit.

In dieser schwierigen Zeit darf sich Nico sicherlich über die Unterstützung seiner Freundin Sabrina freuen. Mit seiner Partnerin, über die so gut wie nichts bekannt ist, soll der Abwehrspieler bereits seit 2020 zusammen sein. Ein Jahr später sollen die beiden laut Medienberichten zusammengezogen sein. Im vergangenen Jahr machten dann niedliche Baby-News die Runde: "Nico ist in dieser Woche Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Freundin", verkündete BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im November 2023 während einer Mitgliederversammlung des Vereins.

Getty Images Nico Schlotterbeck im Dezember 2024

Getty Images Nico Schlotterbeck im Juni 2024

